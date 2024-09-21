Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 21 Eylül-4 Ekim: Bu hafta Tarım Kredi'de neler var?
Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 21 Eylül ile 4 Ekim arasında geçerli olacak indirimler başladı. İndirim; üt ve süt ürünleri, bakliyat, kahvaltılık, atıştırmalık, sos çeşitleri ve temizlik malzemelerinde geçerli. İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 21 Eylül kataloğu...
Giriş: 21.09.2024 - 13:22 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:22
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Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 21 Eylül ile 4 Ekim arasında onlarca ürün indirime girdi. Yeni aktüelde; süt ve süt ürünleri, bakliyat, kahvaltılık, atıştırmalık, sos çeşitleri ve temizlik malzemeleri yer alıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 21 Eylül kataloğu...
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