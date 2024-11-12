Tarım Kredi Kooperatif 13 Kasım aktüeli: Markete küçük ev aletleri geliyor!
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market 13 Kasım 2024 aktüelinde birçok ürün satışa çıkmaya hazırlanıyor. Çarşamba gününden itibaren elektrikli süpürge, baharatlık, dikey süpürge, paspas, tencere seti, elektrikli cezve, tepsi, oyuncak, termos, sahanlık gibi farklı kategoride birçok ürün geliyor. İşte, Tarım Kredi Markette bu hafta....
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market, 13 Kasım itibarıyla geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu hafta markete; elektrikli süpürge, laptop, baharatlık, dikey süpürge, vileda, tencere seti gibi birçok parça geliyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 13 Kasım 2024 kataloğu...
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TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET 13 KASIM 2024
Nautıca Ch200 Kablosuz Şarj Cihazı Navy-Beyaz 399 TL
Sarex 5211 Mega Power Cyclone Filtreli Elektrikli 2.799 TL
Hometech Alfa 620c Notebook Pc (128gb) 5.999 TL
Hometech Alfa 10bt Tablet 10.4" 1200x2000px Fhd Incell Ips Ekran 15.950 TL
Blaupunkt S40 Robomaster Robot Süpürge Beyaz 9.250 TL
Blaupunkt A25t Vacumaster Şarjlı Dikey Süpürge 395 TL
Hometech Elektrikli Katlanabilir Cezve 1.499 TL
Hometech Elektrikli Dikey Isıtıcı-2200 949 TL
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Baroness 6'lı Baharat Seti 219 TL
Baroness 9'lu Baharat Seti 349 TL
Baroness 12'li Baharat Set 359 TL
Boetti 10 Cm Stone Ware Kupa 49,90 TL
Boetti 14 Cm Stoneware Kase 49 TL
Titiz Lily Baharatlık Set 300 Ml 139 TL
Titiz Oilcon Yağlık 660 Ml 59 TL
Titiz Deterjan Hazneli Bulaşık Fırçası 39 TL
Titiz Çift Renk Süzgeç 45 TL
Baroness Silikon Mutfak Gereçleri 24 TL
Baroness Silikon Fırın Eldiveni 24 TL
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Akdeniz Çelik Tencere Seti 1.299 TL
Akdeniz Orta Boy Çaydanlık 649 TL
Akdeniz Midi Boy Çaydanlık 499 TL
Gezer Terlik Kadın-Erkek 109 TL
Gezer Havlu Terlik Kadın-Erkek 135 TL
3 Boyut Delüx Cezve 99 TL
3 Boyut Döküm Granıt Sahan 18-20-22 Cm 425 TL
Mılson Flash Beyaz Üçlü 85 TL
Dinçkan Pedallı Temizlik Seti 399 TL
Doctor Uçar Süper Doktor Seti Çantası 1.690 TL
Uçar Sesli Işıklı Fönlü Güzellik Seti 189 TL
Uçar Tombul Truck 1.490 TL
3 Boyut İkiz Balık Tavası 32 Cm 329 TL
Kale Camlı Termos 1.5 L 225 TL
Kale Oto Termos 25 L 799 TL
Uçar Magıc Blocks Tren Set 43 Parça 239 TL
Kale Süper Piknik Termos 5 L 249 TL