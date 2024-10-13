Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü çok sayıda yaralı
Karaman'da tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Giriş: 13.10.2024 - 09:22 Güncelleme: 13.10.2024 - 09:22
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Karaman-Mersin kara yolunun 15. kilometresinde, tarım işçilerini taşıyan H.P. idaresindeki minibüs, çam ağaçlarına çarparak
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İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kazada, Feride Keskin (59) ile Adem Poyraz (8), hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
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Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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