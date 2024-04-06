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        Haberler Magazin Tarık Tarcan, "Sinemayı bırakmış değilim"

        Tarık Tarcan, "Sinemayı bırakmış değilim"

        Hülya Koçyiğit, her Pazar TRT-2 ekranlarında yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programında bu hafta, oyuncu, manken ve sunucu Tarık Tarcan'ı konuk etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 16:05 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:05
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        "Sinemayı bırakmış değilim"
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        Hülya Koçyiğit'in, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta, Tarık Tarcan'ı konuk oldu.

        "ESKİDEN PAYLAŞIM VARDI"

        Çocukluğunun çok güzel geçtiğini dile getiren Tarık Tarcan; "Ailem Kayı boyundandır. Dedem bana 'sen büyük dedeme benziyorsun' derdi. Ailenin ve ilkokul öğretmeninin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün çocukluğu etkiliyor. Annem beni bir yere giderken komşuya bırakırdı. Eskiden paylaşım vardı, yeşil vardı. Şimdi her yer bina… Çocukken; 'Ben ilerde spor bakanı olacağım' derdim, oyuncu oldum" ifadelerini kullandı.

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        Tarık Tarcan, mankenlik yaptığı dönemlerde başına gelen dikkat çekici bir olayı ise şu sözlerle anlattı; "Yerli ve yabancı markalarla çalıştım. Fransa'da 8 ay kaldım, İspanya'da çalıştım, Japonya'da kaldım. Piramitlerde katalog çekimi yaptım. Fotoğraf makinesi markası için her ülkeden yüz istediler. Orada ben rol aldım mesela. Oradan aldığım parayı eve koymuştum. Sonra Moda'da yemeğe gittim. O gün eve hırsız girmiş, parayı da almış. Sonra tabii hırsız bir daha girerse diye ben uyumadım, evden çıt sesi duysam uyanıyordum. Bir gün evde sürünerek uyandım. Uyanmak istiyordum ama uyanamıyordum; meğer kömürden ölüyormuşum. O günden beri hiçbir şeyi zorlamıyorum. O paranın çalınması benim gece uyumamamı ve hayatta kalmamı sağladı" şeklinde konuştu.

        "SPORCU DİSİPLİNİYLE YAŞIYORUM"

        Sporculuktan gelen biri olarak şöhreti kabullenemediği bir şey olduğunu ifade eden Tarık Tarcan; "Ben sporcu disipliniyle yaşayan biriyim, sigara içmem. Sporcu olmak beni bu konuda etkiledi. Spora gideyim, arabaya atlayıp gezeyim, çadır kurayım. Çevrende birçok kadın oluyor ama kadın sana mı geliyor şöhrete mi geliyor bilemiyorsun. Çok şöhretli olmanın yalnızlaştırdığını gördüm. Doğal kalmak istedim. Çok okuyan bir insanım; daha çok bilim, teknik ve dünyayı anlamak üzerine okuyorum. Mesela yaşadığımız gezegen nereye gidiyor; bunlar beni ilgilendiriyor. İstanbul'u iyi ki terk etmişim, şimdi daha kötü. Ne zaman biteceğini bilmediğimiz bir ömür var" dedi.

        "SİNEMAYI BIRAKMIŞ DEĞİLİM"

        Her yaşın oyuncuya ihtiyacı var diyen Tarık Tarcan; "Oyunculuğu erken bıraktım dediğim zamanlar da oldu. Bu dönemde bir oyuncunun menajerinin olması çok önemli. Keşke o zaman da olsaydı... Çevresi olan doğru bir menajere sahip olmak çok önemli. Sinemayı bırakmış değilim. Televizyon programı yaptım yine yapmak isterim. Ama televizyonda program yok, diziler var" ifadelerini kullandı.

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        #Hülya Koçyiğit
        #tarık tarcan

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