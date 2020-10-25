Tarık Solak'ın vefat haberi dün geceden beri en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Türkiye Kick Boks Federasyonu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurulan vefat haberinden sonra herkes Tarık Solak'ı araştırmaya başladı. Peki, Tarık Solak kimdir? Tarık Solak aslen nereli ve kaç yaşında? Tarık Solak neden öldü?

TARIK SOLAK KİMDİR?

Tarık Solak, 1964 yılında Ankara'da doğdu. Yozgat'lı ailenin 5 çocuğundan biri olan Tarık Solak, 5 yaşındayken Avusturya'nın Brunswick kentine ailesiyle birlikte göç etti. Yaşamını sürdürmek zorunda olduğu kentteki sert ortamdan kendisini koruyabilmek için dövüş sanatlarına merak salan Tarık Solak, Tekvando alanında eğitim görmeye başladı.

Kick boks’ta attığı ünlü bel üstü tekmeleri ile itibar kazandı. 28 yıl sporla uğraşan ve yerel spor kulübünde kova taşıyarak başlayan Solak, önce dövüş sanatı antrenörü sonra da kulüp idarecisi oldu. 20’li yaşların sonunda kick boksun uluslararası boyutunu gören Solak, 1993 yılında düzenlediği şovu ile 1700 seyirci toplayınca ilgi çekti.

Türk/Avusturyalı dövüşçüler Tibet Hamza ve Recep Saka gibi Türk dövüşçülere organizasyonlarında yer verdi. Ertesi yıl Melbourne festival salonunda 4000 kişiye Hamza-Özkan süperşovunu düzenledi.

TARIK SOLAK NEDEN ÖLDÜ?

Tarık Solak'ın ölüm haberi üzerine konuşan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, yaptığı açıklamada, "Uzun zamandan beridir kanser tedavisi görüyordu, orada tedavi gördüğü hastanede bugün vefat ettiğini öğrendik." dedi.