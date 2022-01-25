İHA

Spor Toto 1. Lig'de lider konumda bulunan Ümraniyespor, kadrosunu güçlendirme adına çalışmalarını sürdürüyor. Ümraniye temsilcisinin gündeminde ise Beşiktaş'ın 20 yaşındaki futbolcusu Hasic var. Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bosna-Hersekli futbolcuyu kiralamak istediklerini ve siyah-beyazlılarla görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Ajdin Hasic, 2019-2020 sezonunda da kiralık olarak Ümraniyespor forması giymişti.