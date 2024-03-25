Tarık Akan kaç yaşında öldü? Tarık Akan kimdir, ne zaman öldü, hastalığı neydi?

REKLAM advertisement1

Tarık Akan Kimdir?

Yükseköğrenimine Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde başlayan Tarık Akan, ardından Gazetecilik Yüksek Okulu'nda eğitimini tamamlamıştır. Sinemaya olan ilgisi genç yaşlarda belirginleşen Akan, plajlarda cankurtaranlık yaparak ve işportacılıkla uğraşarak hayatını sürdürmüştür. Gazetecilik eğitimi aldıktan sonra sinemaya adım atan Tarık Akan, 1970 yılında Ses dergisinin düzenlediği bir yarışmayı kazanarak oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Yeşilçam'ın altın dönemlerinde birçok önemli yapımda rol alan Tarık Akan, Emel Sayın, Hülya Koçyiğit, Hale Soygazi gibi dönemin ünlü isimleriyle birlikte çalışmıştır. Ancak daha sonra daha derin ve mesaj içeren yapımlara yönelerek politik filmlerde önemli roller üstlenmiştir. Akan, sinema kariyeri boyunca birçok unutulmaz karaktere hayat vermiş ve Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olmuştur.

REKLAM Özel hayatında da çalkantılı dönemler yaşamış olan Tarık Akan, 1986 yılında Yasemin Erkut ile evlenmiş ve üç çocuk sahibi olmuştur. Evliliği dört yıl sonra sona ermiştir. Akan, siyasi görüşlerini sıkça dile getirmiş ve politik filmlerde oynamıştır. 1980 darbesi sonrasında yaşadığı hapis cezası da onun siyasi görüşlerini belirleyen önemli bir deneyim olmuştur. Tarık Akan, sinema kariyeri boyunca edindiği tecrübeleri ve siyasi duruşuyla Türk halkının gönlünde özel bir yer edinmiştir. Sadece oyunculuğuyla değil, toplumsal duyarlılığı ve siyasi duruşuyla da tanınan bir isimdir. Özellikle siyasi görüşleri nedeniyle birçok kez hukuki sorunlarla karşılaşmıştır. 1979 yılında, İzmir'de Nazım Hikmet'in doğum yıl dönümüne katılmak ve Barış Derneği'ne üye olmak suçlarından yargılanmıştır. Bu suçlamalarla karşı karşıya kalmış olmasının sebebi, dönemin siyasi ortamında yaşadığı toplumsal olaylara duyarlılığı ve aktif bir şekilde sosyal konulara dahil olmasıdır. Akan, 1987 yılında bu davadan beraat etmiştir.

1980 darbesi sonrasında yurda dönüşünde Almanya'da yaptığı bir konuşma nedeniyle tutuklanan Tarık Akan, 2,5 ay ceza evinde kalmış ve 31 Mart 1982'de beraat etmiştir. Bu olay, Akan'ın siyasi görüşlerinin ve demokratik haklarını savunmasının bir sonucu olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, 2013 yılında yapılan Gezi Parkı protestolarına destek vermek için de protestolara katılmıştır, sosyal ve siyasi duyarlılığını sürdürmüştür. REKLAM Özel yaşamına gelince, Tarık Akan'ın evlilik hayatı da çeşitli dönemlerde gündem olmuştur. 1986 yılında Yasemin Erkut ile evlenmiş ve bu evlilikten üç çocuğu olmuştur. Ancak evliliği dört yıl sonra sona ermiştir. Daha sonra Acun Günay ile birlikte yaşamaya başlamış ve bu birliktelik vefatına kadar devam etmiştir. Ayrıca, Akan'ın oğlu Barış Zeki Üregül, babasının gençliğini oynamak üzere "Deli Deli Olma" adlı filmde oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Tarık Akan ne zaman öldü?

16 Eylül 2016 tarihinde akciğer kanseri nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybeden Tarık Akan için Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda bir anma etkinliği düzenlenmiş ve ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınmıştır. Son yolculuğuna Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'nda uğurlanmıştır. Tarık Akan'ın ölümü, Türk sineması ve toplum için büyük bir kayıp olmuştur. Tarık Akan Neden Öldü? Tahsin Tarık Üregil olarak dünyaya gelen ve daha sonra Tarık Akan adını alan ünlü oyuncu, Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biridir. İlkokul eğitimine Kayseri'de başlamış olmasına rağmen ailesiyle İstanbul'a taşınmasıyla birlikte burada eğitimine devam etmiştir. Yükseköğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Sinemaya olan ilgisi onu Gazetecilik Yüksek Okulu'na yönlendirmiş ve bu alanda eğitimini tamamlamıştır. Sinema kariyerine adım attığı 1970'lerde birçok önemli yapımın içinde yer almıştır.

Özel hayatında da çalkantılı dönemler geçiren Tarık Akan, 1986 yılında Yasemin Erkut ile evlenmiş ve üç çocuk sahibi olmuştur. Ancak evliliği dört yıl sonra sona ermiştir. Oyunculuğa olan tutkusu ailesinde de devam etmiş ve oğlu Barış Zeki Eregül, babasının gençlik yıllarını canlandırdığı bir filmde ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Tarık Akan, hem sinema dünyasındaki başarılarıyla hem de kişisel hayatındaki deneyimleriyle Türk halkının gönlünde özel bir yer edinmiştir. Tarık Akan, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olarak tanınır ve sinema kariyerinde birçok başarıya imza atmıştır. Yedi kez Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak bu alanda birinciliği elinde tutmuştur. Bu ödüller, Akan'ın oyunculuk yeteneğinin ve performansının ne kadar takdir edildiğini göstermektedir. Tarık Akan neden öldü? 16 Eylül 2016 tarihinde akciğer kanseri nedeniyle İstanbul'da yaşamını yitirmiştir. Tarık Akan'ın vefatı, Türk sineması için büyük bir kayıp olmuş ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılanmıştır.