Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar sergisi Trabzon’da ziyarete açıldı

Yıldız Holding, İslam Eserleri Koleksiyonu’ndaki nadide hüsn-i hat eserlerini Türkiye’nin farklı illerinde sergilemeye devam ediyor.

Daha önce Konuşan Yazılar adıyla Bursa, Ankara, Konya ve Edirne’de sergiler düzenleyen holding, bu kez Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar sergisini, Bursa, Kayseri, Şanlıurfa ve Ankara’nın ardından Trabzon’da sanatseverlerle buluşturdu.

Her biri birbirinden kıymetli hattatların imzasını taşıyan hüsn-i hat eserlerinin yer aldığı sergi, 1 Ekim’de Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı.

Açılış töreni, Trabzon Vali Yardımcısı Ercan Öter ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu’nun yanı sıra Yıldız Holding’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın ve geniş protokol katılımıyla gerçekleşti.

İslam kültürünün en zarif ve anlam yüklü sanat dallarından biri olan hat sanatının büyük ustalarını bir araya getiren Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar sergisinde, Hâfız Osman (ö. 1698), Sultan III. Ahmed (ö. 1736), Mahmud Celâleddin Efendi (ö. 1829), Sultan II. Mahmud (ö.1839), Kazasker Mustafa İzzet Efendi (ö. 1876), Sâmi Efendi (ö. 1912), Hâmid Aytaç (ö. 1982) gibi üstatlar ile Hasan Çelebi (ö. 2025), Ali Toy (d. 1960), Mehmed Özçay (d. 1961) ve Ferhat Kurlu (d. 1976) gibi günümüzün önemli hattatlarının eserleri yer alıyor.