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        Haberler Yaşam Tarihi Ulu Cami'nin minaresinde 5 yıldır 'eğilme' gözlenmedi

        Tarihi Ulu Cami'nin minaresinde 5 yıldır 'eğilme' gözlenmedi

        Sivas'ta, 828 yıllık geçmişe sahip Selçuklu dönemi eseri Ulu Camii'nin eğri olan minaresinin ayakta kalması için planlanan güçlendirme projesi ödenek bekliyor. Yıllar içinde eğildiği ve yıkılma ihtimali bulunduğu iddialarına rağmen, son 5 yılda yapılan ölçümlerde eğimin devam etmediği tespit edilen minare, iç kısmından geçirilecek 40 metrelik 8 çelik halatla desteklenecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:07 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:07
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        Minaresinde 5 yıldır 'eğilme' gözlenmedi
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        Uluanak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan ve Selçuklu Devleti döneminde 2'nci Kılıçarslan'ın oğlu Kudbeddin Melikşah tarafından 1196 ile 1197 yılları arasında yaptırılan, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki tarihi Ulu Camii'nin 35 metre yüksekliğindeki minaresi, zemin ile uç noktası arasındaki 117 santimetre eğikliği ile dikkat çekiyor.

        828 yıllık geçmişe sahip tarihi yapının gün geçtikçe eğildiği ve yıkılma ihtimali bulunduğu iddialarına rağmen son 5 yılda yapılan ölçümlerde eğimin devam etmediği tespit edildi. Minare, iç kısmından geçirilecek 40 metrelik 8 çelik halatla desteklenecek. Ulu Camii'nin eğri olan minaresinin ayakta kalması için planlanan güçlendirme projesi de ödenek bekliyor.

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        EĞİM SABİT OLARAK 117 SANTİM GÖZÜKÜYOR

        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Minaredeki eğim halen 117 santimetredir. Son 5 senedir yapılan teknik inceleme ve izlemelerle de bu sabit olarak 117 santimetre olarak gözüküyor. 2023 yılında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra da inceleme yapıldı ve bunda bir değişiklik olmadığı ortaya çıktı. Minarenin projesi hazır ve her şeyi onaylandı. Ödenek çıktığı zaman minarenin güçlendirme yapımına başlanacaktır. Üzerinde çok kıymetli bilim adamları yorum yaptılar ve kanaat beyan ettiler.

        İçerisinden geçirilecek olan 40 metrelik 8 tane çelik halat zemine kadar inecek ve minarenin devrilmemesi temin edilecek. Üzerindeki yazılar geçmişten günümüze kadar deforme olmuştu. Biz o yazıları da yeniden ortaya çıkardık. Dünyaca meşhur hattatların tespitleriyle yapıldı. Şu anda minaremiz ihaleye hazır hale getirildi. Bu çalışmayı uzman, seçkin bir mimariyle uğraşan kişilerin alması çok önemli. Böylece minare aynı şekliyle korunacak. Ümit ediyorum ki daha nice yıllar insanlığa hizmet edecektir" dedi.

        "İNŞALLAH KIYAMETE KADAR MUHAFAZA EDERİZ"

        Minarenin eğimiyle ilgili yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını belirten Karaca, "Bunun yaz ve kış değiştiği söyleniyor, zaman zaman rüzgara bağlı olarak da insan yanılabilir. Çünkü minare kendi içerisinde sallanıyor. Bunlar da izlendi. Bu izlenimlerden bizim elde ettiğimiz veri budur. Restorasyon yapılırken, yine çalışmalar devam edecektir. İnşallah bu minaremizi kıyamete kadar muhafaza ederiz. Dışarıdan minare ince görülüyor olabilir ama duvarları 80 santimetre kalınlığındadır. İçerisinden merdivenle çıktığımız alan çok dardır" diye konuştu.

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        #Tarihi Ulu Cami
        #ulu cami minaresi
        #haberler
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