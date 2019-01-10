İstanbul'un ünlü tarihi eserleri onarılacak

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre yapımı Ayasofya'dan da eski olan İstanbul'un tarihi simgelerinden Bozdoğan Su Kemeri başta olmak üzere, Eğri Su Kemeri ve Uzun Su Kemeri'nin restorasyonları yapılacak. Tarihi Yarımada'nın su ihtiyacını karşılamak için, tarihin çeşitli dönemlerinden yaptırılan su kemerlerinden Bozdoğan Su Kemeri sur içinde, diğer iki kemer ise sur dışında, İstanbul'un kuzey bölgesinde yer alıyor.

İSKİ'nin, her üç kemer için açtığı restorasyon ihalelerinin toplam bedeli 75 milyon 777 bin 121 TL tuttu. Bozdoğan Kemeri'nin restorasyonu işini, merkezi Şanlıurfa'da bulunan Abma İnşaat Restorasyon Ltd. Şirketi, 27 milyon 565 bin 790 TL'ye üstlendi. İSKİ, Abma firması ile 25 Aralık 2018 tarihinde sözleşme imzaladı. Şartnameye göre Bozdoğan Kemeri'nin restorasyon işleri, 26 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

Uzun Su Kemeri'nin restorasyon ihalesini ise HB Restorasyon İnşaat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şirketi, 28 milyon 326 bin 800 TL'ye üstlendi. İSKİ ile 19 Aralık 2018 tarihinde sözleşme imzalayan HB firması, şartnameye göre işi 22 Nisan 2021 tarihine kadar bitirecek.

Kovuk Kemer, Kırık Kemer olarak da bilinen Eğri Kemer'in ihalesi 8 Ağustos 2018 tarihinde yapılmıştı. İhaleyi 19 milyon 884 bin 530 TL'ye üstlenen, KS Mimarlık Mühendislik İnşaat Restorasyon San. ve Tic. Ltd. Şirketi, şartnameye göre işi 21 Ekim 2020'ye kadar bitirmesi gerekiyor. İSKİ yetkilileri, Eğri Kemer'de yer tesliminin yapıldığını ve restorasyon çalışmalarının başladığını belirtti.

SU KEMERLERİNİN TARİHÇESİ



Fatih Camii'nin bulunduğu tepeden, İstanbul Üniversitesi Rektörlük bahçesine ulaşan Bozdoğan Su Kemeri, Roma İmparatoru Valens döneminde 378 yılında tamamlandı. Dünyada bilinen ve kabul gören adı "Valens Su Kemeri"dir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde farklı zamanlarda restore ettirilen su kemeri, Orta Çağ'da İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan en önemli yapılarından biridir. Kemerin orijinal uzunluğu 971 metre, genişliği ise yaklaşık 4 metre. Yer seviyesindeki kemerleri arasından her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Atatürk Bulvarı üzerindeki bin 640 yıllık kemerin yerden en yüksek noktası ise 29 metre.

Uzun Kemer; Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile Mimar Sinan tarafından yapılan Kırkçeşme Su Yollarının yedi kemerinden biri. 1563 yılında selden 14 gözü yıkılan Kemer, Mimar Sinan tarafından yeni bir sistemle inşa edildi.

Eğri Kemer de, Kırkçeşme Su Yollarının yedi kemerinden biri. Mimar Sinan tarafından 1554-1564 yılları arasında yapıldı. Eğri Kemer planda düz olmayıp kırık hatlıdır ve giriş bölümünden sonra 90 derece döner.