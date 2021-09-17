Tarihi konağı define uğruna harabeye çevirdiler

İHA

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtdoğmuş köyü sınırlarında içerisinde Ömerli Barajı'nın yanı başında olan tarihi konak defineciler tarafından talan edildi. İHA'nın haberine göre, geçmişi 1890'lara dayanan konağın olduğu bölgede Rumlar'ın yaşadığı tahmin ediliyor. Tarihi konağın olduğu noktanın bir bölümü ormandan oluşurken, bir bölümünde ise tarım yapılıyor.

Mübadeleden sonra Kerkük kökenli Sefer Usta'nın sahip olduğu konak, daha sonra "Sefer Usta Çiftliği" olarak ünlendi. Konak Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya kaçırılan silahlar için de dağıtım merkezi olarak kullanıldı. Günümüzde İstanbul'un en büyük içme suyu kaynağı Ömerli Barajı'nın içerisinde kalan konak, bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Öte yandan hazine bulma hayaliyle kaçak kazı yapan defineciler de tarihi konağı talan etti. Konak içerisinde bulunan merdivenler yıkılırken, duvarlarında çatlaklar oluştu. Konağın tavan kısmında çökme meydana geldi. Defineciler tarafından talan edilen tarihi konak, zamana yenik düşerek harabeye döndü. Harabeye dönen konak havadan görüntülendi.