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        Haberler Bilgi Yaşam Tarihi değiştiren kadınlar: Bilimin, sanatın ve siyasetin güçlü kadın kahramanları hala ilham olmaya devam ediyor...

        Tarihi değiştiren kadınlar: Bilimin, sanatın ve siyasetin güçlü kadın kahramanları hala ilham olmaya devam ediyor...

        Dünyamız bugün bu noktaya gelirken sayısız kadın, büyük zorluklarla karşılaşmış ve bu zorlukların üstesinden gelerek kalıcı izler bırakmıştır. Bilimden sanata, siyasetten toplumsal hareketlere kadar farklı alanlarda etki bırakan bu kadınların hikayelerini bir araya getirdik. İşte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel tarihin güçlü kadınları ve hikayeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 07:30 Güncelleme: 08.03.2025 - 07:30
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        Tarihi değiştiren kadınlar!
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        Dünya Kadınlar Günü, sıradan bir kutlama günü değil, aynı zamanda tarihe damga vurmuş kadınların mirasını anma fırsatıdır. Yüzyıllar boyunca, güçlü kadınlar, cesaretleri, zekaları ve kararlılıklarıyla dünyayı değiştirdi. İşte detaylar...

        KRALİÇE CLEOPATRA: ZEKASIYLA TARİHE DAMGA VURAN LİDER

        Mısır’ın son Hellenistik kraliçesi olan VII. Cleopatra, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda zekası ve siyasi dehasıyla da tanınır. Roma imparatorluğuyla kurduğu siyasi ilişkiler, Mısır’ın bağımsızlığını koruma çabaları ve halkıyla kurduğu bağ sayesinde tarihin en etkili kadın liderlerinden biri olmuştur.

        JOAN OF ARC: CESARETİYLE BİR MİLLETİ ATEŞLEYEN SAVAŞÇI

        Orta Çağ Fransa’sında, Yüzyıl Savaşları esnasında Fransız ordusuna liderlik eden Joan of Arc, cesareti ve inancıyla tarih yazmıştır. 19 yaşında idam edilmesine rağmen ardında büyük bir miras bırakmış ve 1920'de azize ilan edilmiştir.

        MARİE CURİE: BİLİMDE ÇIĞIR AÇAN BİR KADIN

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        Marie Curie, radyoaktivite alanındaki çalışmalarıyla Nobel Ödülü kazanan ilk kadın ve tarihte iki farklı dalda Nobel kazanan ilk kişi olmuştur. Bilim dünyasındaki çalışmaları bugün hala önemini korumakta ve milyonlarca insana ilham vermektedir.

        FRİDA KAHLO: SANATIYLA ACILARINI AÇIĞA VURAN BİR SAVAŞÇI

        Meksikalı ressam Frida Kahlo, hayatı boyunca geçirdiği hastalıklara ve kazalara rağmen sanatının gücünü kullanarak acılarını resimlerine yansıttı. Kadın hakları ve sosyal adalet konularında da önemli bir figür olmuş ve dünya çapında ilham kaynağı olmuştur.

        ROSA PARKS: SESSİZ DİRENİŞİYLE BİR DEVRİM BAŞLATAN KADIN

        1955 yılında bir otobüs koltuğundan kalkmayarak Amerikan sivil haklar hareketini tetikleyen Rosa Parks, şiddetsiz direnişin en büyük sembollerinden biri oldu. Cesareti ve kararlılığı, tüm dünyada özgürlük ve eşitlik mücadelesinin önemli bir parçası haline geldi.

        HALİDE EDİB ADIVAR: KALEMİ VE MÜCADELESİYLE BİR ÖNDER

        Kurtuluş Savaşı döneminde hem yazılarıyla hem de aktif olarak mücadeleye katılımıyla tanınan Halide Edib Adıvar, edebiyatı ve fikirleriyle tüm Türkiye’ye ilham olmuştur. “Ateşten Gömlek” ve “Vurun Kahpeye” gibi romanlarıyla, bağımsızlık mücadelesini edebiyata taşıyan öncü isimlerden biri olmuştur.

        SABİHA GÖKÇEN: GÖKLERE ADINI YAZDIRAN KADIN

        Dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen, cesareti ve yeteneğiyle havacılık tarihine geçmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı olarak yetişen Gökçen, katıldığı görevlerle sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bir ilki başarmıştır.

        Fotoğraf kaynak: Istock, Shutter Stock

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