Tarihi karakol kâbus oldu!

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, 1911 yılında inşa edilen ve içinde sayısız hatıra bulunduran tarihi Topçu Karakolu, madde bağımlılarının mekânı haline geldi. Drone ile görüntülenen atıl haldeki tarihi bina, mahalle sakinlerini yıkılma endişesiyle de korkutuyor.
İHA'nın haberine göre, 1911 yılında Sultan Mehmet Reşat tarafından yaptırılan ve konum bakımından İstanbul Boğazı'na hakim olan Topçu Karakolu, 1958 yılına kadar 3. Kolordu Komutanlığı tarafından karakol olarak kullanıldı. Karakolun taşınmasının ardından tarihi bina 1958-1980 yılları arasında askeri lojman oldu. Zaman içerisinde iki katlı binanın içerisindeki ahşap yapılarda çökmeler meydana geldi. Son yıllarda mahalle sakinlerinin iddialarına göre, madde bağımlısı kişiler burayı mesken tuttu. Tarihi binanın duvarlarındaki yazılar ve içerisinde bulunan çöpler dikkat çekti. Çürümeye terk edilen binanın çöken ikinci katı mahalle sakinlerini yıkılma korkusuyla tedirgin ederken, binanın bahçesinde bulunan köpek çadırları da dikkat çekti.
Uzun yıllardır tarihi eski karakolun bulunduğu mahallede oturan Engin Arslan, "Ben 50 yılı aşkın süredir burada oturuyorum. Burası eskiden mektepmiş yaşlılarımız okumuş. Sonra karakol olarak kullanılmış. Ben 68 kuşağıyım, 75'lerde askeri lojman olarak kullanıldı, arkadaşlarım da vardı. Babaları Subay kendileriyle birlikte gelir giderlerdi. Daha sonra sivil memurlara verildi burası ondan sonrada kendi haline terk edildi, metruk bir bina olarak kaldı. Malum meçhul insanlar içeri giriyorlar, uyuşturucusundan tutun, alkolüne kadar gördüğümüz kadarıyla bunlar var. Bunun içinde de başka şeyler dönüyordur. Şimdi biz onu zamanında otururken de biliyorduk ki, ara katlardan aşağıya tozlar dökülüyordu ve bu dediğim olay 75’lerden bahsediyordum. Şimdi geldik 2021’e içerinin ve dışarının hali meçhul yani eski bir bina ama içerisi kötü" şeklinde konuştu.
Bir başka mahalle sakini olan Filiz hanım ise, “Ben buraya geldiğimde asker oturuyordu. Ondan sonra burası harabeye döndü. Şimdi burada uyuşturucu kullanıyorlar gençler geliyor, üst tarafta öyle. Burasının içi zaten döküldü şimdi içinde köpekler kalıyor burası çok kötü. Restore edilmesini isterdim daha güzel olurdu. Ben burada oturuyorum benim evime 3 defa hırsız girdi" ifadelerini kullandı.
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