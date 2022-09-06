Antalya'da su altı yaşamı ve Akdeniz fokları üzerine 2 belgesel çalışması hazırlığında olduğunu anlatan Abacı, 'St. Didier'e dalışının da belgesel ile bağlantılı olduğunu anlattı. Fransız batığı 'St. Didier'in tek parça halinde olması ve suyun altında halen ilk günkü gibi durması nedeniyle ender batık olduğunu hatırlatan Abacı, "Her yıl binlerce su altı tutkunu dalış yaparak tarihi batığı inceleme fırsatı yakalıyor. Silah, mermi, bomba, tank paleti ve askeri araç ekipmanlarının yanı sıra farklı mühimmatlar ambarlarda duruyor" diye konuştu.