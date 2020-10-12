Tarih içindeki doğal güzellik: Yarhisar Şelalesi

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Yarhisar Mahallesi’nde bulunan şelale dört mevsim vatandaşların ilgisini çekiyor.
İHA'nın haberine göre sonbahar ayında yaprakların dökülmesiyle şelalede ayrı bir güzellik oluşturuyor.
Osmanlı Beyliği döneminde oldukça etkili bir tekfurluk olan Yarhisar, Osman Gazi tarafından 1299’da alındı. Osman Gazi oğlu Orhan Bey’e Yarhisar tekfurunun kızı Holofira’yı aldı.
Bir süre sonra Holofira’nın adı 'Neylüfer' sonraları 'Nilüfer' olarak çağırılmaya başlandı. Orhan Bey’in bu evlilikten Süleyman ve Murat isimli iki oğlu oldu.
Orhan Bey bu baba yurduna bir cami, yanı başına bir çeşme, bir de hamam yaptırdı. Bu üç eserden cami ile çeşme halen kullanılıyor. Tarihte büyük bir öneme sahip olan Yarhisar’ın içindeki şelale de bu tarihi yeri görülmeye değer kılıyor.
Şelale ve Yarhisar hakkında kısa bir bilgi veren Doğan Özgün Kolaç, "Tarihi bir yer olan Yarhisar’dayız. Osmanlı’nın beylikten devlete geçiş aşamasında önemli rol oynamış bir yerdeyiz. Burası 1299 yılında Osmanlı tarafından alınarak devletin beylikten geçiş aşamasında katkılar sağladı. Onun dışında tarihin yanı sıra doğal güzellikleriyle de insanların ilgisini çekiyor. Yukarıda bir kanyonun yer aldığı, dört mevsim görülebilecek Yarhisar Şelalesi doğal bir güzellik. İnsanlar burada pikniklerini yapıyor. Görmeyenlere tavsiye ediyorum" diye konuştu.
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