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        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Taraja Ramsess üç çocuğuyla yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

        Taraja Ramsess üç çocuğuyla yaşamını yitirdi

        Taraja Ramsess ile üç çocuğu, geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun annesi Akili Ramsess, kazadan sağ kurtulan iki torununun sağlıklarına kavuşması için dua istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:54
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          'Black Panther' ve 'Avengers' filmlerindeki çalışmalarıyla tanınan dublör, oyuncu ve dövüş sanatçısı Taraja Ramsess'ten acı haber geldi.

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          41 yaşındaki Taraja Ramsess'in Georgia'da geçirdiği trafik kazası sonucu 3 çocuğuyla birlikte yaşama veda ettiği açıklandı.

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          Olayın cadılar bayramında gece yarısından hemen önce gerçekleştiği belirtildi.

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          Taraja Ramsess ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobilin, otoyol çıkışının sol şeridinde arızalanan bir traktör römorkuyla çarpıştığı kaydedildi.

        • 5

          Taraja Ramsess'in annesi Akili Ramsess, oğlu ve üç torununun vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Taraja Ramsess, "Güzel, sevgi dolu, yetenekli oğlum Taraja ile 13 yaşındaki torunum Sundari, 10 yaşındaki torunum Kisasi ve 8 haftalık yeni doğan torunum Fujibo, korkunç bir trafik kazasında öldü" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

        • 6

          "GİTTİKLERİNE İNANAMIYORUM"

          Akili Ramsess, "Oğlumun derin bir sevgi kapasitesi vardı ve çocuklarını her şeyden çok sevdi. Dövüş sanatlarını, motosikletlerini ve film yapımıyla ilgili her şeyi çok severdi. Aman Tanrım! Gittiklerine inanamıyorum..." şeklinde konuştu.

        • 7

          "SAĞLIKLARINA KAVUŞMALARI İÇİN DUACIYIZ"

          Akili Ramsess, ayrıca iki torununun kazadan sağ kurtulduğunu ifade ederek, "Sağlıklarına kavuşmaları için duacıyız. Şimdiden güzel sözlerle ve dualarla ulaşan pek çok kişiye teşekkür ederim" dedi.

          Fotoğraflar: Facebook, Instagram

        Haberi Hazırlayan: Şevval Yılmaz

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