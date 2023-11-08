"GİTTİKLERİNE İNANAMIYORUM"

Akili Ramsess, "Oğlumun derin bir sevgi kapasitesi vardı ve çocuklarını her şeyden çok sevdi. Dövüş sanatlarını, motosikletlerini ve film yapımıyla ilgili her şeyi çok severdi. Aman Tanrım! Gittiklerine inanamıyorum..." şeklinde konuştu.