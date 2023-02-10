Friglerin tekstil ve dokumacılık alanında ulaştıkları noktayı göstermesi açısından da büyük bir öneme sahip olan tapates neyden yapılır? Tapates ne demek sorularına yanıt aradığımız içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Tapates Nedir?

Tapates; tarihi MÖ. 800’lü yıllara dayanan ve Anadolu coğrafyasının dokuma kültüründen doğmuş olan halı ve kilimlerin ismidir. Geometrik şekillerle süslenmiş olan ve yünden imal edilen bu kilimler Anadolu’da üretildikten sonra tüm dünyaya yayılma imkânı bulmuştur.

Tapates Adı Verilen Halı ve Kilimler Hangi Uygarlığa Aittir?

Tapates kilimleri bir Anadolu medeniyeti olan Friglere ait olan bir dokuma ürünüdür. Bir diğer önemli Anadolu uygarlığı olan Hititlerin tarih sahnesinden silinmesinde sonra Anadolu’ya gelen ve burada büyük bir medeniyet inşa eden Frigler, özellikle tekstil ve dokuma alanında büyük gelişmeler kaydetmişlerdir. Friglerin tarihi başkenti Gordion’da gerçekleştirilen arkeolojik kazılar esnasında ele geçirilen teksti kalıntıları ve dokuma aletleri parçaları, bize bu uygarlığın bu alanda ne denli geliştiğini göstermektedir.