MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümüne konuk olan Tanju Özcan avukat ve siyasetçidir. 2011-2019 yılları arasında Bolu milletvekili olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den Bolu Belediye Başkanlığına seçildi.
TANJU ÖZCAN KİMDİR?
12 Aralık 1973 tarihinde Galip Bey ve Emine Hanım'ın çocuğu olarak Bolu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oluşunun ardından serbest avukat olarak çalıştı. Milletvekili seçilmeden önce Belediye Meclis Üyeliği ve Boluspor Yöneticiliği görevlerini sürdürdü.
MİLLETVEKİLLİĞİ
İlk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi XXIV. Dönem Başkanlık Divanı Kâtip üyesiydi. Hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde de CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. 2018 Türkiye genel seçimlerinde bir kez daha Bolu milletvekili seçildi.
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Partisi CHP'den Bolu Belediye Başkanı olarak aday gösterildi. Özcan aldığı %52.71 oy oranı ile belediye başkanı seçildi. 5 Nisan 2019 tarihinde kendi isteğiyle Kur'an-ı Kerîm'e el basıp yemin ederek belediye başkanlığı görevini selefi Alaaddin Yılmaz'dan devraldı. Milletvekilliğinden istifa etti.
ÖZEL HAYATI
Evli ve bir çocuk babası olup, iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.
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