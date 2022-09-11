Tanıl Bora: Mülteciler ‘artık nüfus’ olarak görülüyor

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Güç, varlık, başarı, inanç, kötülük, güzellik, yoksulluk… Güncel siyasi tartışmalar, toplumda sansasyon yaratan farklı olaylar ve üzerinde uzlaşma sağlanamayan birçok konunun özünde yukarıdaki kavramlarla ilişkili olduğunu söylersek ne düşünürsünüz?

Tartışma şekli, zamanı ya da sebebi değişse de bazı meseleler hep bu temel kavramlar üzerinden yürüyecek… Yanıtlar değişecek ve sorular sorulmaya devam edecek. “Meseleler” programında, söyleyecek sözü olan kıymetli konuklarla işte bu çetrefilli konular konuşulacak. Güncel olaylara da çengel atılıp izleyicisine farklı bakış açıları sunulmaya çalışılacak.

Tanıl Bora, kırk yıla yakın bir süredir yazıp çizen ve ideolojiler, siyasi düşünceler gibi kimi konularda Türkiye’de akla ilk gelen isimlerden birisi…

Ekonomik meselelerin herkesin gündeminde olduğu bu dönemde kendisiyle yoksulluk ve sokak röportajlarıyla fenomen hale gelen “çıkar telefonunu göster” söylemi üzerine konuştuk. Bu söylemin taraflarının hangi düşüncelerle, neyi savunduğunu irdeleyip yoksulluğu bir vaka olarak değerlendirdik.

Sohbet etme fırsatını yakalamışken Bora’nın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı siyasi ideolojiler, hakim ideoloji kavramı ve kutuplaşma gibi herkesin şikayetçi olup pek azının neden-sonuç ilişkisi kurduğu meselelerle ilgili de sorular sorup doyurucu, üzerinde düşünmeye değer yanıtlar aldık.

Ayrıca Bora’nın mültecilerle ilgili kullandığı “artık nüfus” kavramı, günümüzde pek de dolaşımda olmayan bu kavramla, Türkiye’de ve dünyada çokça tartışılan mülteci konusuna yönelik ortaya koyduğu bakış açısı da son derece dikkat çekici…