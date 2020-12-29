Hakkında çıkan haberlere isyan eden oyuncu, şunları söylemişti:

Kızım Zeyno'nun da yanımda olduğu iş yemeğimde sosyal medya konusunda deneyimli olan Didem Ceran ile bir araya geldik. Bunda bir sorun yok. Didem Hanım, çok kibar, akıllı ve saygılı bir arkadaşımızdır. İş ile ilgili konuştuk.

Kendisi ile aramızda bir ‘sevgili’ olma durumumuz söz konusu değildir. Kesinlikle reddediyorum ve haberlerin asılsız olduğunun altını çiziyorum. Ayrıca gönül ilişkisine gireceğim bir hanım için de kızımın teyidini almam söz konusu değildir.