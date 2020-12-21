Kameraya yansıdı! Tam bir vahşet!

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Arıl kırsal Mahallesi'nde insanın kanını donduran cinsten bir olay meydana geldi. Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

4 KİŞİYE 32 BİN TL CEZA KESİLDİ

İHA'da yer alan habere göre operasyonda kısıtlamaya rağmen dışarıya çıkarak köpek dövüştüren 4 kişi suçüstü yakalandı.

Zanlılar jandarmaya mukaveleden gözaltına alınırken, 4 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını delmek ve hayvanlara eziyet ettikleri gerekçesiyle 32 bin TL ceza kesildi.

KÖPEKLER KORUMA ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma memurları köpekleri tek tek toplayarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki köpek barınağında koruma altına aldı.