Tam 15 tane! Jandarma otobüsün bagajında buldu!

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hilvan ilçe girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde, eğitimli köpek ile arama yapıldı.

DHA'da yer alan habere göre aramada otobüsün bagaj kısmındaki bir kolide 15 sincap yavrusu bulundu.

Sincaplar; Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, jandarma ekipleri, hayvanların göndericisi ve alıcısını tespit etmek için çalışma başlattı.