Taliban'dan Maliye Bakanlığı'nda çalışan kadınlara uyarı

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Taliban yetkilileri, Afganistan Maliye Bakanlığı'nda çalışan kadınlara, "İşinizi yapması için bize bir erkek çalışan bulun, sizi işten çıkaralım." açıklamasında bulundu.

Guardian'ın aktardığı habere göre, Afganistan Maliye Bakanlığı yetkilileri kadın çalışanların işi bırakarak, onların yerine çalışacak erkek bulmalarını istedi.

15 Ağustos 2021'de Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, iktidarı ele geçirdikten bir süre sonra kamuda görevli kadınların bir çoğunu işten çıkarmıştı.

Guardian'a konuşan bir kadın, Taliban yetkililerinden benzer bir talep için telefon aldığını belirterek, "Ofiste iş yükünün artması nedeniyle bizim yerimize geçebilecek erkek akrabalarımız tavsiye etmemiz istendi" açıklamasında bulundu.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.