Taksiyi gasbedip, 5 araca çarptı: 2 yaralı

İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi önündeki taksi durağına gelen E.D, anahtarı kontakta bulunan 35 T 6011 plakalı taksiyi alıp kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, taksiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, taksinin gidebileceği güzergahlarda önlem alırken, E.D'nin kullandığı taksi Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halindeki 5 araca çarptı. E. D, taksiden inerek kaçamaya başladı.

Şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Zanlı sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin çarptığı araçlarda yaralanan Ozan Aydın ile Kadir Belek sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olay anı duraktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, E.D'nin taksinin kapısını açıp arabayı gasbetme anı yer alıyor.