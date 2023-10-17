TAKSİDE TACİZ | Takside 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden taksici için istenen ceza belli oldu! - Güncel gündem haberleri

TAKSİDE TACİZ | Takside 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden taksici için istenen ceza belli oldu! - Güncel gündem haberleri

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 30 Eylül'de İstanbul Ataşehir'de yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.

TAKSİCİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

AA'da yer alan habere göre Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.G. ile müşteki çocuk İ.Ö, babası B.Ö. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık H.G., suçlamaları kabul etmedi.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

Müşteki İ.Ö'nün ise adli görüşme odasında pedagog eşliğinde beyanı alındı. İ.Ö. okul çıkışında taksiye bindiğini belirterek, taksi sürücüsünün kendisiyle yaptığı konuşmayı anlattı. İ.Ö., taksiyle eve geldiğinde de sürücünün kapıda beklediğini söyledi.

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BABASI MAHKEMEYE MAKALELER SUNDU

Müştekinin babası B.Ö. ise cinsel istismarcıların çocuklara karşı izledikleri yöntem ve stratejilere ilişkin çok sayıda makale okuduğunu, bu olayda da sanığın kızına yönelik benzer bir yaklaşımı olduğunu ifade ederek, söz konusu makaleleri mahkemeye sundu.

SAVCI, 3 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, yaşı küçük çocuğa yönelik cinsel sarkıntılık suçunu işleyen sanığın "cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında 15 günde bir karakola imza atma ve 3 ay süreyle ticari taksi kullanma yasağı şeklinde adli kontrol kararı aldı.

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