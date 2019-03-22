22 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, saat 14.00 sıralarında Bakırköy- Aksaray sahil yolunda yaşandı. İddiaya göre, Senegal’den Türkiye'ye gelen Ousmane Alyly isimli turist, Atatürk Havalimanı’ndan Aksaray’a gitmek üzere ticari bir taksiye bindi.
'TAKSİMETREYİ AÇ' DEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI
Taksiye bindiği sırada sürücüden taksimetreyi açmasını isteyen Ousmane Alyly ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Sürücünün taksimetreyi açmayarak ödemeyi dolar üzerinden istemesi üzerine kavga büyüdü.
Ousmane Alyly’e "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin buraya” diyerek hakaret eden taksici şiddet uyguladı.
"ZORLA BAHŞİŞ İSTEDİ"
Kendisine hakaretler yağdırarak, terörist diyen sürücüden rahatsız olan Ousmane Alyly, taksiciden aracı durdurmasını istedi.
Ousmane Alyly’in tüm ısrarlarına rağmen taksiyi durdurmayan ve Aksaray’a kadar Ousmane Alyly’e hakaretler yağdıran sürücü, Aksaray’a geldiğinde ise ödemeyi istedi. Taksimetrede 48 lira yazdığı için 100 lira veren Ousmane Alyly, para üstünü istedi. Sürücü ise para üstünü verme karşılığında 10 lira bahşiş istedi. Turistin direnmesine karşı ısrarla bahşişi isteyen sürücü, alamayacağını anlayınca para üstünü vererek uzaklaştı. Yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Senegalli turist, polis merkezine giderek taksiciden şikayetçi oldu.
“BANA KÜFÜR ETTİ, TERÖRİST MİSİN" DEDİ
Başından geçenleri anlatan Ousmane Alyly, “Ben Atatürk Havalimanı’ndan Aksaray’a gitmek için ticari taksiye bindim. Taksiye bindiğimde şoför bana, '20 dolar ver' dedi. Ben de 'benim 20 dolarım yok, Türk parası var' dedim. 'Taksimetreyi aç, ne kadar yazarsa ben sana o kadar para veririm dedim. Bana küfür etti, terörist misin dedi. Bana çok küfürler etti, bana vurdu. Bende videoya çektim. Polis Karakoluna gittim. Şikayet ettim. Arabadan inerken para veriyordum, ısrarla euro istedi. Ben de 'vermem sana Türk parası vereceğim' dedim. Sonra taksimetre 48 lira yazdı, ben 100 lirayı verdim. Bahşiş istedi. 50 lirasını aldı, geri kalanı da geri aldım” diye konuştu.
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