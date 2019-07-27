Taksi 2 oyuncuları kimler? Taksi 2 filmi konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler tarafından araştırılıyor. İlk filmi 1998 yılında izleyici ile buluşan Taksi filminin ikincisi 2001 yılında vizyona girmiş ve aksiyon- komedi tarzı filmlerin arasında kültleşmişti. Taksi 2 filmine dair detaylar haberimizde.

TAKSİ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Krawczyk'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Taksi 2 filminin oyuncu kadrosunda Samy Naceri, Frederic Diefenthal, Marion Cotillard, Emma Wiklund, Bernard Farcy ve Jean-Christophe Bouvet yer alıyor.

TAKSİ 2 FİLMİ KONUSU

Marsiyla’ da taksicilik yapan Daniel, bir Japon bakana şehri gezdirmekle görevlendirilir. Fakat gezi sırasında kontrolden çıkan olaylar, onun polisle işbirliği yaparak bir Japon yakuza çetesinin peşine düşmesine sebep olur.