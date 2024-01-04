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        Haberler Televizyon Takip: İstanbul filmi konusu nedir? Takip: İstanbul oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Takip: İstanbul filmi konusu nedir? Takip: İstanbul oyuncuları kimler?

        Takip: İstanbul filmi 4 Ocak Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Büyük bir kısmı Balat, Kadıköy ve Haydarpaşa'da çekilen Takip: İstanbul, Taken filminin devamı niteliğindedir. Filmin senaryosu, Luc Besson, Robert Mark Kamen tarafından kaleme alınırken, yönetmenliğini, Olivier Megaton üstlenmektedir. İşte Takip: İstanbul filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 18:32 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:32
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        Takip: İstanbul filmi konusu
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        Takip: İstanbul filmi sinema perdesinin ardından, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Serinin ikinci filmi özelliğini taşıyan Taken 2'nin büyük bir kısmı İstanbul'da çekilmiştir. Filmi ilk kez izleyecek olan sinema severler, " Takip:İstanbul filmi konusu nedir? Takip: İstanbul oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Takip: İstanbul filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        TAKİP:İSTANBUL KONUSU NEDİR?

        Bir önceki filmde Liam Neeson'un canlandırdığı emekli CIA ajanı Bryan Mills, kızını kaçıran ve yine Mills tarafından öldürülen çete elemanı, aynı zamanda Arnavut mafya babasının oğludur. Tropojë'deki cenazesinde, Arnavut mafya babası ve terörist Murad Hoca (Rade Šerbedžija), oğlunun ve arkadaşlarının intikamını almaya yemin eder.

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        Adamlarıyla Paris'e gider. Marko'nun ölüm anında bulunan, ancak hiçbir bilgisi olmayan eski istihbarat ajanı Jean-Claude Pitrel'i sorgulayıp işkence eder. Daha sonra Pitrel'in dosyaları için yolsuz bir polis yetkilisine rüşvet verir ve oğlu Marko'nun ölümünden Pitrel'in eski dostu Bryan Mills'in sorumlu olduğunu ve İstanbul'da tatil yaptığını ortaya çıkarır.

        Bu arada Bryan Mills, İstanbul'da zengin bir Arap şeyhinin üç günlük güvenlik işini yeni bitirmiştir ve eski karısı Lenore ve kızı Kim, onu İstanbul'a sürpriz ziyarete geldiğinde çok şaşırmıştır. Mills'in İstanbul'da olduğunu öğrenen mafya babası Murad Hoca adamlarıyla peşine düşer. Karısı kaçırılan Mills, kızının yardımıyla işin içinden çıkmaya çalışır.

        TAKİP:İSTANBUL OYUNCULARI KİMLER?

        Liam Neeson .... Bryan Mills

        Maggie Grace .... Kim Mills

        Famke Janssen .... Lenore "Lennie" Mills-St. John

        Rade Šerbedžija .... Murad Hoca

        Leland Orser .... Sam Gilroy

        Jon Gries .... Mark Casey

        D. B. Sweeney .... Bernie Harris

        Luke Grimes .... Jamie Conrad

        Olivier Rabourdin .... Jean-Claude Pitrel

        Kevork Malikyan .... Müfettiş Durmaz

        Luenell .... Kim'in Sürüş Eğitmeni

        İlkay Akdağlı .... Arnavut İstihbarat Görevlisi

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