Kedi Artas 'takıntılı' çıktı, antidepresana başladı!

Ankara'da hemşire Pınar Çalık, 7 yaşındaki British golden cinsi kedisi ‘Artas’ın 6 yıldır devam eden takıntılı temizlik ve tek noktaya odaklanma hareketleri nedeniyle 2 ay önce veterinere başvurdu.

Genel muayenesi yapılan Artas’ın obsesif kompülsif bozukluğuna (takıntı hastalığı) yakalandığı tespit edildi.

Artas için kedilerin tedavisinde özel olarak uygulanan antidepresan ilaçlarının kullanılmasına karar verildi.

Artas, belirli miktarda kontrollü bir şekilde uygulanan antidepresan ilaçlarına olumlu yanıt vermeye başladı. Artas, sağlığı için ilaç tedavisinin yanı sıra oyun seansları ile desteklenmeye başlandı.

"ARTAS’I TERK ETMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Pınar Çalık, Artas’ı üretim evinden kurtararak sahiplendiğini belirterek, "6 yıldır problemli hareketleri devam ediyordu. Ama son zamanlarda iyice arttı. 2 ay öncesinde bunun artık aşamadığımız bir durum olduğunu fark edince kliniğe başvurdum, tedavi sürecini planladık. Evde aslında bu durumu tetikleyen herhangi bir değişiklik yok. Hep aynı düzende, aynı şekilde yaşamaya devam ediyordu. Son zamanlarda tuvalet durumları çok arttı.

Evde kum kabı temizken vs. çok fazla başka yerlere tuvalet yapıyordu. 'Bunun altında bir fizyolojik neden var mı' diye bunu araştırdık. Bununla ilgili hiçbir problem olmadığı anlaşılınca psikolojik olarak değerlendirildi. Ve daha sonrasında tedavi süreci başladı. Burada zaman geçirdi, burada gözlemlendi. Şu an her şey daha iyi gidiyor. Neredeyse 2 ay oldu ilaç kullanıyoruz. Şikayetleri büyük ölçüde azaldı. Artas’ı hiçbir zaman terk etmeyi veya onu başkasına vermeyi düşünmedim” ifadelerini kullandı.

"CİDDİ TAKINTILARI VAR" Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, obsesif kompülsif bozukluğunun hayvanlarda yeni yeni farkına varıldığını ifade etti. Denli, “Aynı insanlardaki gibi onlarda da davranış bozuklukları, takıntılı hareketler, çok inatla aynı şeyi tekrarlama, aynı hareketi tekrarlama gibi sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. Aslında bunların birçok sebebi olabiliyor. Kimisi fiziksel olarak bir problemi olan, ağrısı olan kedi ve köpeklerde olabiliyor. Kimisi bir travmaya bağlı olabiliyor. Kimisi de sadece oyun için yapıyor. Artas'ı teşhis koyana kadar çok uzunca bir süre hem hareketlerini gözlemledik hem birtakım tetkikleri yapıldı. Herhangi bir sağlık problemi ya da herhangi bir gelişen bir depresif durumu, depresyon durumu yok. Çok ciddi anlamda takıntıları var. Klinikte ara ara seanslara alıp onu oyalama taktikleri ve inatla yaptığı hareketlerden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 2 ay öncesinde de kediler için özel üretilen antidepresan tedavisine başlandı. İlacın dozu Artas’ın vereceği tepkilere göre düşürülecek. İlaç tedavisi devam edecek. Daha sonrasında da ara ara gelip egzersiz ve vakit geçirme, sosyalleşme bu tarz terapileri de devam edecek" dedi.