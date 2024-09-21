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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Tahkim Kurulu'ndan Edin Visca kararı! - Trabzonspor Haberleri

        Tahkim Kurulu'ndan Edin Visca kararı!

        TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Trabzonspor forması giyen Edin Visca'ya verilen 2 maçlık cezayı onadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 18:21 Güncelleme: 21.09.2024 - 18:21
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        Tahkim'den Edin Visca kararı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Trabzonspor forması giyen Edin Visca'ya verilen 2 maçlık cezayı onadı.

        TFF'den yapılan açıklamada, Visca'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 resmi maçtan men cezasının oy birliğiyle onandığı belirtildi.

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