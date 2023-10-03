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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Tahir isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

TAHİR ADININ ANLAMI NEDİR?

Tahir ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Tahir adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Tahir isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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TAHİR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Tahir ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Temiz, pak.

Yüce, yiğit, erişilmez yiğit.

Allah’ın ilahi emirlere karşı gelmekten koruduğu kimse.

TAHİR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Tahir ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Tahir adını koymak caizdir.

TAHİR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Tahir ismini kullanan 36.661 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Tahir ismini kullanan 4.733 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Tahir ismini kullanan 1.950 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Tahir ismini kullanan 2.022 kişi bulunmaktadır.

TAHİR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Tahir adındakiler para kazanmak konusunda ustadır; ancak kazandığı parayı da harcamayı çok severler. Yaratıcı ve üretken insanlardır. Çoğunlukla içgüdüleri ve hisleriyle hareket ederler. Yalnız hareket etmekten hoşlanırlar. Nadir de olsa kuşkucu tarafları ortaya çıkmaktadır. Bu kuşkularına yenik düşmeleri de hayatında sorunlarla karşılaşmasına neden olmaktadır.

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