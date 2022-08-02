Tahıl gemisi bugün İstanbul'da

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Ukrayna'dan gelecek olan gemiye ilişkin koordinasyon merkezinden Tuğamiral Özgür Özcan Altunbulak, geminin deniz koşulları nedeniyle bu gece yarısı demirlemesinin beklendiğini ifade etti.

Gerekli işlemler sonrası Razoni isimli gemiye BM, Rusya,Ukrayna ve Türkiye'den heyetlerin denetim yapacağı ve denetleme sonucuna göre devam edeceği belirtildi.

DÜN ODESSA LİMANI'NDAN YOLA ÇIKMIŞTI

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk gemi Lübnan'a gitmek üzere dün Odessa Limanı'ndan hareket etmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağını bildirmişti.

KRİZ DOLMABAHÇE'DE ÇÖZÜLMÜŞTÜ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yapılamaması dünya çapında bir kriz yaratmıştı.

Tahıl krizi 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan anlaşmayla çözülmüştü.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan ve DHA'dan servis edilmiştir.