Dehşet anı kamerada! Taciz şüphelisini araçla ezdi!

İHA'da yer alan habere göre o esnada durumu kocasına bildiren genç kadın, bulunduğu noktayı canlı konum atarak eşine gönderdi.

İstanbul'da geçtiğimiz salı Günü Sancaktepe’de kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Funda Y. isimli genç kadın, bir süredir kendisini taciz eden kişi ile sokakta karşılaştı.

Taciz şüphelisi ağır yaralandı. Öfkeli koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan korku dolu dakikalar ise güvenlik kamerasına yansıdı.