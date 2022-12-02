Tabancayla şaka ölüm getirdi!

Ola, Esenler ilçesi Birlik Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bulundukları binanın çatı katında şakalaşan bir grup arkadaşın ellerindeki tabanca, bilinmeyen nedenle patladı. Tabancadan çıkan mermi kalbine isabet eden Kenan Çeliktenyıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'da, bir grup arkadaşın şakalaştığı sırada patladığı iddia edilen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Kenan Çeliktenyıldız (17) yaşamını yitirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Kenan Çeliktenyıldız'ın yakınları ve mahalleli, olay yerinde kalabalık oluştururken polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Çeliktenyıldız'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin yaşları 18'den küçük Rasim B., Bünyamin B., Tuncer B., Umut B., Berat Ç., Oğuzhan K., Hamza Kerim Ö. ve Muhammet Emin D. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.