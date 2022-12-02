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İstanbul'da arkadaşların tabancayla şakası ölüm getirdi!

İstanbul'da "tabancayla şaka" facia ile tamamlandı. İddiaya göre, bir binanın çatı katında toplanan arkadaşların şakalaştığı silah patladı. Tabancadan çıkan merminin kalbine isabet ettiği belirtilen 17 yaşındaki Kenan Çeliktenyıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yaşları 18'den küçük 8 kişi gözaltına alındı

Giriş: 02.12.2022 - 17:07 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Esenler'de tabancayla şaka ölüm getirdi! - Haberler
Tabancayla şaka ölüm getirdi!
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DHA

İstanbul'da, bir grup arkadaşın şakalaştığı sırada patladığı iddia edilen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Kenan Çeliktenyıldız (17) yaşamını yitirdi.

Ola, Esenler ilçesi Birlik Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bulundukları binanın çatı katında şakalaşan bir grup arkadaşın ellerindeki tabanca, bilinmeyen nedenle patladı. Tabancadan çıkan mermi kalbine isabet eden Kenan Çeliktenyıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİS MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Kenan Çeliktenyıldız'ın yakınları ve mahalleli, olay yerinde kalabalık oluştururken polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

YAŞLARI 18'DEN KÜÇÜK 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çeliktenyıldız'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin yaşları 18'den küçük Rasim B., Bünyamin B., Tuncer B., Umut B., Berat Ç., Oğuzhan K., Hamza Kerim Ö. ve Muhammet Emin D. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

MEMLEKETİ SİİRT'TE DEFNEDİLECEK

Kenan Çeliktenyıldız'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Esenler Kemertepe Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenen Çeliktenyıldız'ın memleketi Siirt'te defnedileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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