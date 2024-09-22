Tabancayla oyun faciayla bitti: Ağabeyini vurdu

AĞABEYİ ÖLDÜ KENDİ TUTUKLANDI

S.Ç, yanındakiler tarafından aynı otomobille Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak S.Ç, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

S.T.Ç, olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından suç aleti ruhsatsız tabancayla hastanede gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T.Ç, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.