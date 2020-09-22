Rambo ve Rocky filmleriyle sinema tarihine adını yazdıran Sylvester Stallone'nin annesi yaşamını yitirdi.

TMZ, Stallone ailesine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Jackie Stallone’nin ölüm sebebi ve tarihine ilişkin bir detay vermekten ise kaçındı.

Ünlü bir astrolog olan Jackie Stallone'nin küçük oğlu Frank, sosyal medya hesabında annesinin "Her zaman istediği gibi uykusunda son nefesini verdiğini" belirtti.