Bugün lokantalarda çok severek içilen süzme mercimek çorbasının tarifini vereceğim. Mercimeğin vücudumuza faydaları saymakla bitmez Bu yüzden süzme mercimek çorbasını sıklıkla tüketirseniz çok iyi olur. Yemek menülerinin baş tacı olan süzme mercimek çorbası soğuk günlerde içinizi ısıtır. Misafirleriniz de bu yaptığınız özel çorbaya bayılacaklar.

Süzme Mercimek Çorbası Malzemeler:

2 su bardağı tavuk suyu

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

4 diş sarımsak

1 adet kuru soğan

2 çay kaşığı tuz

5,5 su bardağı su

2 su bardağı sarı mercimek

Üzeri İçin;

Tereyağı

Pul biber

Süzme Mercimek Çorbası Yapılışı:

Kuru soğan ve sarımsağı minik minik doğrayın.

Tereyağını tencerede eritin.

Soğan ve sarımsakları soteleyin.

Ardından unu ekleyin.

Kokusu çıkana kadar kavurun.

Mercimekleri iyice yıkayıp, süzgece koyun.

Tencereye alıp suyunu ekleyin.

Tuzunu da ekleyip kaynayana kadar ara ara karıştırın.

Altını kapattıktan sonra başka bir tencerede tel süzgeç koyarak çorbayı yavaş yavaş dökelim.

Süzgeçte kalan posalı kısmı bir kaşık yardımıyla bastırarak süzgeçten geçirilmesini sağlayın.

Dileyen blenderden de geçirebilir.

Üzeri için bir tavada tereyağını eritin.

Pul biber ve nane ekleyin.

Biraz kavrulduktan sonra çorbanın üzerinde gezdirin.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Mercimek iyice suyu berrak olana kadar yıkanmalıdır.

Un kavururken kokusu çıksın.

Tavuk suyu ya da et suyu kullanırsanız çorbanız daha lezzetli olur.