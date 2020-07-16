Suya kavuşan Afrikalı çocuklar, kuyu başında mutluluklarını "centilmence" paylaştı

İstanbul merkezli Hak İnsani Yardım Derneği, su kaynaklarına ulaşmak için bazen kilometrelerce yürümek zorunda kalan Çad'ın Faya-Largeau bölgesinde 85 su kuyusu açmak için bir süre önce çalışma başlattı.Ülkenin çöllerle kaplı kuzeyde kalan bölgelerinde çalışmalarına devam eden dernek gönüllüleri, açtıkları kuyularla son yıllarda ciddileşen su sıkıntısının çözümüne destek sunmaya çalışıyor.- Görüntüler duygulandırdıHayata geçirilen kuyu projeleri, temiz içme suyuna ulaşmada yerel halka büyük kolaylıklar sağlarken, kuyu açılışlarındaki heyecan ve mutluluk insanların yüzlerine yansıyor.Derneğin bu kapsamda en son açılışını yaptığı su kuyusunda yaşanan ve görüntülere yansıyan mutluluk ve "paylaşma heyecanı" Türk gönüllülerini duygulandırdı.Kameraya yansıyan görüntülerde su kuyusunun açılmasının ardından yaşanan "tatlı karmaşa" içinde arka tarafta bekleyen kız arkadaşlarını gören bir erkek çocuğun, diğer arkadaşlarını uyardığı ve kızlara öncelik vermesi dikkati çekiyor.Erkek arkadaşlarının "centilmence" davranışıyla su kuyusunun başına gelen kız çocuklarının da suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı ve sudan içtikleri görülüyor.- "Suyun ne kadar önemli olduğunu orada daha iyi anladık"Hak İnsani Yardım Derneği gönüllüsü Recep Aktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Su kuyusu açtığımız köy elektrik, su ve yolun olmadığı bir çölde yer alıyor. Burada insanların tüm sıkıntılarına şahitlik ediyoruz. Hem üzülüyoruz hem de onlara biraz olsun yardımcı olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.Bölgedeki insanların en temel yaşam kaynağı olan suya kavuştuklarında yaşadıkları mutluluğun "tarifsiz" olduğunu dile getiren Aktan, "Tüm yardım faaliyetlerinde kesinlikle duygusal anlar yaşıyoruz. Ama su sıkıntısı çeken yerlerde su kuyusu açmak, oraya bir hayat getirmek gibi önemli. Su kaynaklarına ulaşabilmek için bazen kilometrelerce yürümek zorunda kalıyorlar ve kullandıkları su gerçekten az. Suyun ne kadar önemli olduğunu orada daha iyi anlıyoruz. " diye konuştu.Aktan, en son açtıkları su kuyusunda daha çok duygulandıklarını belirterek şunları ifade etti:"Görüntülerde görüldüğü üzere tüm yokluğa rağmen su kuyusu açılışında minik kardeşimiz, nazikçe erkek arkadaşlarını kenara çekiyor ve kızlara yol açıyor. Çocukların çektikleri su sıkıntısına rağmen kuyudan çıkan suyun mutluluğunu sakin bir şekilde centilmence paylaşması bizi inanılmaz duygulandırdı. Her şeyin rekabet üzerine kurulu olmaya başladığı bu dünyada miniklerin bu davranışı yüreğimize işledi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!