SON DAKİKA | Arap ülkeleri arasında bir ilk: Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı

SON DAKİKA | Arap ülkeleri arasında bir ilk: Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı

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Faysal, Rice Üniversitesi, Baker Enstitüsü'nün ev sahipliğinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Bu çatışmada kahramanlar yok, yalnızca kurbanlar var" dedi.

Faysal "Askeri olarak işgal altındaki tüm insanların, işgale askeri olarak da olsa direnme hakkı vardır" derken "Filistin'de askeri seçeneği desteklemiyorum. Diğer seçeneği tercih ediyorum: sivil ayaklanma ve itaatsizlik. Bu, Hindistan'da Britanya İmparatorluğu'nu, Doğu Avrupa'da Sovyet İmparatorluğu'nu çökertti. İsrail'in ezici bir askeri üstünlüğü var ve Gazze halkına getirdiği yıkımı ve unutuluşu gözlerimizin önünde görüyoruz" diye ekledi.

"BU SALDIRILAR HAMAS'IN İSLAMİ KİMLİĞE SAHİP OLDUĞU İDDİASINI YALANLIYOR" Eski Suudi yetkili, Hamas'ın İsrail'in güneyine yönelik saldırısını kınayarak, "Hamas'ın, suçlandığı şekilde sivilleri hedef almasını kategorik olarak kınıyorum. Bu tür bir hedefleme, Hamas'ın İslami kimliğe sahip olduğu iddialarını yalanlıyor. Çünkü Öldürmeye karşı İslami bir emir var. Masum çocuklar, kadınlar ve yaşlılar hakkında... Karar aynı zamanda ibadet yerlerine saygısızlık yapılmasına da karşı" dedi. "HALKININ YARISI TARAFINDAN BİLE DIŞLANAN FAŞİST VE ZALİM İSRAİL HÜKÜMETİ" Faysal, hem Hamas'ı hem de İsrail hükümetini kınamaya devam ederek "Ayrıca, Hamas'ın, İsrail halkının yarısı tarafından bile dışlanan; faşist, zalim ve nefret dolu bir İsrail hükümetine daha ahlaki zemin hediye etmesini de kınıyorum. Hamas'ı kınıyorum. Bu berbat hükümete Gazze'yi vatandaşlarından etnik temizlik yapma ve onları unutulana kadar bombalama bahanesi verdiği için" ifadelerini kullandı.

"İKİ YANLIŞ BİR DOĞRU ETMEZ" Eski Suudi büyükelçisi ayrıca İsrail-Filistin çatışmasına barışçıl bir çözüme ulaşma çabalarına da değinerek "İsrail'in yaptığı gibi, Hamas'ı Filistin'i daha fazla baltaladığı için kınıyorum. Hamas'ı, Suudi Arabistan'ın Filistin halkının kötü durumuna barışçıl bir çözüm bulma girişimini sabote ettiği için kınıyorum ancak aynı şekilde İsrail'in Filistinli masum sivilleri ayrım gözetmeden bombalamasını da kınıyorum. Gazze'deki saldırıları ve onları zorla Sina'ya sürme girişimlerini kınıyorum. İsrail'in hedefli öldürmelerini ve Batı Şeria'daki Filistinli çocukların, kadınların ve erkeklerin ayrım gözetmeksizin tutuklanmasını kınıyorum. İki yanlış bir doğru etmez" dedi.

"İSRAİL'İN FİLİSTİNLİLERLE İLGİLİ EYLEMLERİ HAMAS SALDIRISINI KIŞKIRTTI" Faysal ABD medyasına da eleştiride bulunarak "Amerikan medyasında sürekli tekrarlanan bir ifade duyuyorum: kışkırtılmamış saldırı. Kışkırtma saymak için İsrail'in üç çeyrek asırdır Filistin halkına yaptıklarından daha ne kadar fazla provokasyon gerekiyor?" ifadelerini kullandı. Eski Suudi büyükelçisi ayrıca İsrail'i "Filistinlileri yasal sürece başvurmadan adeta toplama kamplarında tutmakla" suçladı. Faysal, Katar'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmadaki rolüne de değinerek, "İsrail'i, Katar parasını İsrail'in terör örgütü olarak tanımladığı Hamas'a akıtmasından dolayı kınıyorum" dedi. Faysal, Arap Barış Girişimi'nin 'bu kan gölüne karşı tek geçerli alternatif' olduğunu da vurguladı.

"YOM KİPPUR İSRAİL'E YÖNELİK DEĞİL, İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞINA KARŞI BİR SALDIRIYDI" Konuşma sırasında Faysal, Yom Kippur Savaşı'nın "İsrail'e yönelik bir Arap saldırısı değil, İsrail'in 1967'deki saldırganlığına karşı bir Arap karşı saldırısı" olduğunu da belirtti. Eski büyükelçi, mevcut savaşı Vietnam Savaşı'na benzeterek, ABD'nin Vietnam Savaşı'na katılımından kaynaklanan kayıplarının, dönemin başkanı Lyndon B. Johnson'ın yeniden seçilmek için aday olamamasına yol açtığını söyledi ve "Başbakan Netanyahu istifa edecek mi, bekleyip görmemiz gerekecek" diye ekledi.

"NETANYAHU'YU HİÇBİR ZAMAN BARIŞ ADAMI OLARAK GÖRMEDİM" Gazeteci Hadley Gamble ile yaptığı konuşmada Netanyahu görevdeyken barışın sağlanabileceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda Faysal, "Onu hiçbir zaman barış adamı olarak görmedim, o yüzden bilmiyorum. Hamas'ın Gazze sınırındaki eylemleri sonucunda kariyerinin en büyük yenilgisini yaşadı. Bunu atlatabilecek mi, İsrail halkı onun başbakan olarak hayatta kalmasına izin verecek mi ve onu sorgulayıp cezasını almayacak mı?" yanıtını verdi.

"KATAR'IN HAMAS DESTEĞİ RAHATSIZ EDİCİ" Faysal, Katar'ın Hamas'a verdiği desteğin "rahatsız edici" olduğunu da sözlerine eklerken "Hamas'ın Filistin halkına karşı faaliyetleri, 2006'da Gazze'de yönetimi ele aldıklarında Filistin Yönetimi'ne nasıl davrandıkları net olarak belgelendi. Dediğim gibi ben Hamas'ın dostu değilim" dedi. * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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