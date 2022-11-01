Suudi Arabistan'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sosyal reformları kapsamında ülkede "Cadılar Bayramı" kutlamalarına izin verildi.

Riyad'da bir araya gelen binlerce kişi, "Korkunç Hafta Sonu" olarak adlandırılan kutlamalara ürkütücü kostümler ve süslü elbiselerle katıldı.

Arab News'in haberine göre, Arap ülkelerinde Cadılar Bayramı kutlamalarından kaçınılsa da etkinliğe katılanlar bu olayı zararsız bir eğlence olarak nitelendirdi.

"Korkunç Hafta Sonu" Riyad'da bu sene gerçekleşen ikinci kostümlü etkinlik oldu.

New York Times'ın haberine göre, geleneksel olarak 31 Ekim'e denk gelen Cadılar Bayramı'nın Suudi Arabistan'da bir iki gün önce düzenlenmesi hükümetin stratejik bir kararı.