DHA

Suudi Arabistan'ın El-Jawf eyaletine bağlı Sakaka kentini, dün yerel saatle 19.00 sularında 75 kilometre hızla kasırga vurdu.

DHA'nın haberinegöre; kasırganın ülke tarihinde meydana gelen en şiddetli kasırga olduğu belirtilirken, kentte bir çok ev ve aracın zarar gördüğü ifade edildi. DHA'nın haberine göre; kasırgada görüş mesafesinin sıfıra indiği kaydedildi.

Kassim Üniversitesi coğrafya profesörü Dr. Abdullah El-Misnad konuyla ilgili yaptığı açıklamda, kasırganın boyutunun bugüne kadarki en büyük doğa olayı olduğunu dile getirdi. El-Misnad, kasırganın hareket hızının yatay olarak saatte 37-75 kilometre hızla ilerlediğini belirterek, kendi etrafında dönme hızının tropikal siklonların hızını aştığını dile getirildi.

Kasırga anları ise, kentte yaşayan bir çok kişi tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi.