Suudi Arabistan'dan getirilen 168 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi - MERSİN

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında havayoluyla Adana'ya gelen kafile, daha sonra otobüslerle Mersin'e getirildi.Polis ekiplerinin eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen 168 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna yerleştirildi.Vatandaşlar, yurtta 14 günlük karantinada kalacak.

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