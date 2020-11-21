SÜT HELVASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER-SÜT HELVASI TARİFİ

Süt Helvası İçin:

1 litresutas-yeni-logoSüt

5 yemek kaşığısutas-yeni-logoTereyağı(100 gram)

5 yemek kaşığıun(100 gram)

1 su bardağıtoz şeker(200 gram)

1 paketvanilin

1 adetyumurta sarısı

Üzeri İçin:

3 yemek kaşığıfındık içi

SÜT HELVASI NASIL YAPILIR?

Süt ve şekeri birlikte, şeker eriyene kadar karıştırın.

Tereyağı ve unu, derin ya da geniş bir tavada, orta ateşte, unun kokusu çıkana kadar kavurun.

Şekerli sütü, kavrulmakta olan karışıma azar azar ekleyerek sürekli karıştırın ve pürüzsüz bir hal alıp koyulaşana kadar bu işleme devam edin.

Son olarak vanilyayı ve yumurta sarısını ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Karışımı orta boy fırın kabına dökün ve üzeri kabuk tutana kadar 10 dakika bekleyin.

230 derece önceden ısıtılmış fırında süt helvasını, üzeri kızarana kadar (15 dakika) pişirin.

Fırından çıkan süt helvasını arzuya göre sıcak ya da oda ısısında, fındıkla birlikte servis edin. Afiyet olsun.