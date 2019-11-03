03 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden geçen Susurluk Çayı'nda yaşanan balık ölümleri önlenemiyor. Her yıl tekrarlanan çevre felaketiyle balıklar göz göre yok olurken, kirliliğin farkında olmayıp balıkları yiyen vatandaşlar tehlike içinde.
İHA'nın haberine göre, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinden geçerek Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen Susurluk Çayı'nda her yıl ekim ayında yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor. Çeltikçi Mahallesi sakinleri ekim ayı sonunda çayda yaşanan balık ölümlerine dikkat çekmişti. Aradan geçen günlerin ardından değişen bir şey olmadı ve ölü balıklar yine kıyıya vurdu. Vatandaşlar fabrika atıklarının dereyi kirlettiğini iddia ederek, felaketin her yıl bu aylarda yaşandığını söyledi.
Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Rasim Acar, "Susurluk Çayı Çeltikçi Mahallemizden geçiyor. Her yıl düzenli olarak bu aylarda balık ölümleri yaşanıyor. Bunlar da fabrikaların atık maddelerinden kaynaklanıyor. Deredeki balık ölümleriyle ilgili vatandaşlarımız bilinçli değil. Buradan balık tutup evine götürenler ve ailesiyle yiyenler var. Tarım sulaması da yapıyoruz. Acaba su zararlı mı? Vatandaş bilinçli değil. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Balıklar, kafalarını yukarıya çıkartıp hava almaya çalışıyor. Suyun içerisinde zehirli atıklar var. Balık suda zehirleniyor" dedi.
Çeltikçi Mahallesi'nde ikamet eden Refik Eğin de, "Balıkların hepsi ölüyor. Burada bir katliam yaşanıyor. Daha da binlerce balık var derede. Vatandaşın yiyeceği balık zehirleniyor. Buna dur denmesi lazım" diye konuştu.
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