Sustalı Ceylan dizisi ne zaman başlıyor? Sustalı Ceylan dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

SUSTALI CEYLAN DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak. Sustalı Ceylan, 4 Nisan'dan itibaren her hafta cuma günü ATV'de yayınlanmaya hazırlanıyor.