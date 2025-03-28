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        Haberler Bilgi Magazin Sustalı Ceylan dizisi ne zaman başlıyor? Sustalı Ceylan dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

        Sustalı Ceylan dizisi ne zaman başlıyor? Sustalı Ceylan dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

        ATV ekranlarında yayınlanacak olan Sustalı Ceylan dizisi için geri sayım sürüyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün yer aldığı Sustalı Ceylan dizisi yayın tarihi belli oldu. Peki Sustalı Ceylan ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kim?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 13:00 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:00
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        • 1

          Süreç Film imzası taşıyan ve Volkan Kocatürk'ün yönetmen koltuğunda oturan Sustalı Ceylan dizisi yayın günü belli oldu. Sustalı Ceylan dizisi Cuma günleri ekrana gelecek. İşte Sustalı Ceylan dizisi konusu ve oyuncuları

        • 2

          SUSTALI CEYLAN DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

          Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak. Sustalı Ceylan, 4 Nisan'dan itibaren her hafta cuma günü ATV'de yayınlanmaya hazırlanıyor.

        • 3

          SUSTALI CEYLAN OYUNCULARI

          Başrolde yer alan Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’e Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül ve Gül Onat ve Cezmi Baskı gibi ünlü oyuncular eşlik ediyor.

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