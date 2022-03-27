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Survivor yarışmacıları kaç kilo verdi? 2022 Survivor All Star'da en çok kilo veren yarışmacılar...

Survivor 2022 All Star'da en çok kilo veren yarışmacılar...

Survivor All Star'da birleşme partisi için heyecan en üst seviyeye ulaştı. Survivor'da en çok kilo veren yarışmacılar 26 Mart akşamı gerçekleşen konseyde belli oldu. Bir Survivor klasiği olan birleşme öncesi tartılma yarışında en çok kilo veren kadın ve erkek yarışmacılar açıklandı. İşte Survivor 2022 All Star'da en çok kilo veren yarışmacılar...

27.03.2022 - 01:18 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor'da birleşme partisi heyecanı başladı. Survivor'da 26 Mart akşamı yayınlanan konseyde yarışmacılar tartıldı ve kilo verdikleri yüzdeye göre en çok kilo veren kadın ve erkek yarışmacı belli oldu. Acun Ilıcalı en çok kilo veren yarışmacılara beklemedikleri bir anda bir ödül vereceğini açıkladı. Peki, Survivor 2022'de kim kaç kilo verdi? İşte Survivor 2022 All Star'da en çok kilo veren yarışmacılar...

  • SURVİVOR'DA EN ÇOK KİLO VEREN YARIŞMACILAR

    GÖNÜLLÜLER TAKIMI 

    Ardahan 78,8 kilodan 74,4 kiloya düşerek 4,6 kilo verdi.

    Ayşe 64 kilodan 61 kiloya düşerek 3 kilo verdi.

    Yasin 92 kilodan 74,5 kiloya düşerek 17,5****kilo verdi.

    Evrim 78,5 kilodan 65,3 kiloya düşerek 13,2***kilo verdi.

    Hikmet kilodan 118,5 - 101 kiloya düşerek 17,5 kilo verdi.

    Seda 62 kilodan 58 kiloya düşerek 4 kilo verdi.

    Nisa 68 kilodan 64 kiloya düşerek 4 kilo verdi.

    Yağmur 59,5 kilodan 58 kiloya düşerek 1,5 kilo verdi.

    Anıl 85,5 kilodan 78 kiloya düşerek 7,5 kilo verdi.

    Berkan 98 kilodan 85 kiloya düşerek 13 kilo verdi.

    Ogeday 89,5 kilodan 84 kiloya düşerek 5,5 kilo verdi.

    Sude 62 kilodan 57,5 kiloya düşerek 4,5 kilo verdi.

    Berkan 94 kilodan 82 kiloya düşerek 12 kilo verdi.

    Hikmet 111 kilodan 95,5 kiloya düşerek 15,5 kilo verdi.

  • ÜNLÜLER TAKIMI 

    Merve 67 kilodan 61 kiloya düşerek 6 kilo verdi.

    Batuhan 78,5 kilodan 68,5 kiloya düşerek 10 kilo verdi.

    Atakan 86 kilodan 80,5 kiloya düşerek 5,5 kilo verdi.

    Sema 61 kilodan 56 kiloya düşerek 5 kilo verdi.

    Gizem 63 kilodan 61,5 kiloya düşerek 1,5 kilo verdi.

    Parviz 93 kilodan 87 kiloya düşerek 6 kilo verdi.

    Nagihan 70,5 kilodan 61,5 kiloya düşerek 9 kilo verdi.

    Adem 86,5 kilodan 75,5 kiloya düşerek 11 kilo verdi.

  • Survivor 2022'de bu senenin birleşmeye kadar en çok kilo veren yarışmacıları erkeklerde aynı kilo sayısına sahip olan Hikmet ve Yasin oldu. Ancak yüzde hesabına göre daha fazla kilo veren isim Yasin oldu. 

    Kadınlarda ise en çok kilo veren yarışmacı Evrim Keklik oldu. 

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