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Survivor Panorama Sunucusu Kübra Açıl Kimdir? Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl kaç yaşında?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2022 All Star başladığından beri en Survivor All Star'a dair her şey araştırılıyor. Survivor 2022 All Star yarışmacılarının oyunlardaki ve oyunlar dışında adadaki durumlarının değerlendirildiği Survivor Panorama programında bu sene sunucu olarak seyirci karşısına çıkan Kübra Açıl araştırılıyor. Survivor Panorama Sunucusu Kübra Açıl Kimdir? Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl kaç yaşında, kiminle evli?

17.01.2022 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
Survivor Panorama Sunucusu Kübra Açıl Kimdir? Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl kaç yaşında, eşi kim?
Survivor Panorama Sunucusu Kübra Açıl Kimdir?
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Survivor 2022 All Star'a dair her şey merak konusu oldu. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ekranların fenomen yarışması Survivor'u yorumlamak adına gün içinde yayınlanan Survivor Panorama'nın 2022 sunucuları belli oldu. Survivor Panorama sunucularından biri de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl oldu. Küçra Açıl'ın hayatı ve yaşı sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Survivor Panorama Sunucusu Kübra Açıl kimdir sorusunun cevabı ve Kübra Açıl'a dair merak edilenler...

KÜBRA AÇIL KİMDİR?

Şeyma Subaşı'nın kardeşi olan Kübra Açıl, 32 yaşındadır. Daha önce Yetenek Sizsiniz programıyla da ekrana gelen Kübra Açıl sunuculuk ve spor muhabirliği kariyeriyle biliniyor.

İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Kübra Açıl, kamera önünde ve arkasında da pek çok işte görev almıştır. Bu sene Survivor Panorama'da görev alacak olan Kübra Açıl'ın Merthan Açıl ile evliliğinden olan bir de Duru adında bir kızı vardır.

Survivor Panorama ile ekrana dönecek olan Kübra Açıl ekrana dönüş tarihini "Uzun süre sonra tekrar ekranlarda olacak olmak beni çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullanarak açıkladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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