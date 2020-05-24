Survivor ödül oyununu kim kazandı? Sorusu Survivor 2020'nin bu akşamki son bölümünün ardından merak konusu oldu. Bayram Özel programı ile ekranlara gelen Survivor'da Acun Medya ekibi ile Survivor yarışmacıları futbol maçı oynadı ardından ünlülerin bağlantısı ile Anlat Bakalım yarışması yapıldı. İşte detaylar...

SURVİVOR'DA FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor'da bir klasik haline gelen futbol maçı yine nefesleri kesti. Acun Ilıcalı'nın ekibi ile ünlüler takımı ve gönüllüler takımında oluşan karma takım karşı karşıya geldi. Acun Medya Survivor futbol maçı nefesleri kesti. Survivor 2020'de futbol maçı heyecan dolu anlar yaşattı. Maçı 13'e 10 Acun Medya kazandı. Yemek ödülü ise tüm yarışmacılara verildi.

HADİSE İLE YASİN'İN PERFORMANSI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Survivor 2020 yarışmacılarının her birinin bir ünlü ile eşleştiği Anlat Bakalım oyunu ekrana geldi. Oyunda her yarışmacı bireysel olarak mücadele ettiği Anlat Bakalım oyununda Türkiye’den canlı yayınla yarışmaya katılarak ünlü isimler ile Survivor yarışmacıları, kelimeleri birbirlerine anlatmaya çalıştı. Hadise ve gönüllüler takımından Yasin'den Anlat Bakalım oyununda dikkat çeken performans sergilediler. Survivor Yasin ve Hadise'nin Anlat Bakalım mücadelesi Survivor 2020'de heyecan dolu anlar yaşattı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020 yeni bölümde haftanın ikinci eleme adayı bu akşam belli oldu. Survivor 85. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kazanan yine Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı, dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde bir kez daha eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Dün ilk eleme adayı Yunus Emre olduğu için onun adı yazılmayacaktı. Sercan, Aycan ve Elif için yapılan oylama sonucunda en çok adı yazılan yarışmacı Elif oldu. Survivor’da bu hafta bayram nedeniyle eleme olmayacak. Önümüzdeki hafta iki dokunulmazlık oyunu ile birlikte iki eleme adayı daha çıkacak. Bu dört eleme adayı için yapılacak oylama sonrasında Survivor’a veda eden isim belli olacak.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde ikinci dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. 23 Mayıs Cumartesi günü Survivor 85. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 10-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam iki takım arasında son derece heyecanlı geçen dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Sembolü ise Gönüllüler takımından Evrim aldı. Ada konseyinin ardından ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.