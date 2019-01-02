Ekranların büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor, bu sene Türkiye-Yunanistan arasında olacak. İzleyiciler, Survivor 2019 ne zaman başlayacak? sorusunu araştırmaya başladı. Buna karşılık Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Peki, 2019 Survivor ne zaman başlayacak? Kimler oynayacak?

2019 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Survivor'ın başlayacağı tarihi açıkladı. Bu sene 13. sezonuyla ekranlara gelecek olan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan, 2 Şubat Cumartesi günü ekranlarda olacak. Survivor'da yarışacak isimler ise halk oylaması ile belli olacak. Açıklanan 30 aday arasında seyircilerin MasterChef yarışmasından tanıdığı Hakan Kanık da var.

SURVİVOR 2019'DA KİMLER YARIŞACAK?

Seda Ocak, Büşra Yalçın, Müzeyyen Seren Bayülken, Atakan Işıktutan, Emin Günenç, Erdem Ekşioğlu, Emre Durak, Kader Karakaya, Buse Akar, Asil Cengiz, Kaan Kazgan, Özgür Özdemir, Azim Kaan Güvenilir, Okay Köksal, Hikmet Tuğsuz, Ecem Onaran, Halim Baydur, Sami Levi, Hakan Kanık, Melisa Emirbayer, Yusuf Karakaya, Serpil Uzunçavdar, Sinem Kılıç, Burak Yurdugör, Sıla Rümeysa Ölçek, Simge Olçun, Begüm Güven, Bora Edin, Sude Burcu