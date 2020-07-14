Survivor kim kazandı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Pandemi nedeniyle 4,5 ay boyunca Survivor'da mücadele eden yarışmacılar bu akşam final heyecanı yaşandı. SMS sıralamasında en çok oyu alarak finalist olmayı hak eden Cemal Can ve Barış şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı. Görkemli Survivor finalinin ardından 2020 Survivor şampiyonu belli oldu.

SURVIVOR 2020 FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

Survivor 2020 yarı finalinde merakla beklenen sonuç Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Oylama sonucunda oluşan SMS sıralamasına göre BARIŞ MURAT YAĞCI ve CEMAL CAN CANSEVEN Survivor 2020'de Büyük Finale kaldı.

SURVİVOR KİM KAZANDI? İŞTE ŞAMPİYON

Galataport'ta finali gerçekleşen Survivor'da şampiyon olan yarışmacı da belli oluyor. SMS oylamasının bitmesinin ardından Survivor'ın kimin kazandığı belli olacak. Acun Ilıcalı iki yarışmacının aralarında çok az oy olduğunu açıkladı. İşte, Survivor 2020 şampiyonu CEMAL CAN CANSEVEN oldu.

DANLA BİLİC'LE DUYGUSAL KUTLAMA

Survivor 2020 şampiyonu olan Cemal Can Canseven'in fenomen arkadaşı Danla Bilic ile sarılmaları izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Danla Bilic, arkadaşının şampiyonluğunu, "Kazanacağımız savaş yok cemom. Bugün geçen sene ilk videomuzu yayınladığımız gündü, bu sene tarih yazdık diyebilir miyiz hep birlikte" sözleriyle kutladı.

SURVİVOR’DA BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Survivor'da büyük ödülün ne olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen sene birinci olan isim 500 bin TL ödül kazanmıştı.

SOSYAL MEDYADA CEMAL CAN YAĞMURU!

Cemal Can'ın şampiyonluğu açıklanmasının ardından başta Twitter olmak üzere tüm sosyal medya uygulamalarında en çok adı geçen isimlerden biri oldu. Cemal Can'ın Instagram hesabında ise takipçi sayısı anlık artmaya başladı.

SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rizelidir, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can, 25 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kendisinden 9 yaş büyük olan ve “küçük annem” dediği bir ablası vardır. Aslen İzmirli olan Cemal Can, liseye kadar olan eğitimini İzmir’de tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy’de DJ’lik eğitimi almaya başlamıştır. . Canseven, beraber Youtube videoları çektiği Damla Biliç'i üniversite yıllarından tanıyor.